Intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’Assemblea della Cisl a Roma. “Dobbiamo sostenere il nostro sistema produttivo ricostruendo le dinamiche tra imprese e lavoratori, superando quella visione conflittuale che ancora qualcuno si ostina a portare avanti”, ha detto. “Per questo abbiamo sostenuto la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa, voluta dalla Cisl e che ora è in discussione in Parlamento. Dando così attuazione 77 anni dopo all’articolo 46 della Costituzione”, ha aggiunto la premier.

Cisl, Meloni: “Voi mettete al centro i lavoratori e non una parte politica”

“Anche quando non eravamo d’accordo, sapevamo che avevamo qualcuno di fronte a cui interessava solamente il bene dei lavoratori, non solo quello dell’organizzazione o di una parte politica”, ha sottolineato l’inquilina di Palazzo Chigi. E ancora: “Ho voluto onorare questo invito per diverse ragioni, in primo luogo per dimostrare il rispetto profondo che nutro per una delle maggiori organizzazioni del lavoro del nostro Paese, che il prossimo 30 aprile compirà 75 anni. Poi per sottolineare ancora una volta l’importanza che il governo attribuisce al dialogo con le organizzazioni dei lavoratori, un dialogo ancora più importante quando chi ti trovi di fronte non ha pregiudizio ma guarda al merito con onestà”.

Natalità, Meloni:”Inverno demografico ha impatto su tenuta sociale”

“L’inverno demografico non investe solo l’Italia ma anche l’Europa, e ha enormi implicazioni sulla tenuta sociale. Sono fiera di poter dire che questo governo ha dato finalmente alla questione della natalità e della demografia la centralità che merita, perché si tratta di una materia economica: lo abbiamo fatto con un pacchetto di interventi senza rinunciare far a passare il messaggio che un figlio che nasce è un segno più e non non un segno meno”, ha sottolineato ancora Meloni.

Cisl, Meloni: “Confronto con voi nella sua accezione più nobile”

“Ogni volta che ci siamo confrontati noi abbiamo fatto un passo in avanti per i lavoratori, per il tessuto produttivo e per la crescita della nostra Nazione. E allora devo dire grazie alla Cisl per saper ancora interpretare il confronto nella sua accezione più nobile”, ha sottolineato la premier.

Cisl, Sbarra a Meloni: “Paese ha bisogno di scelte coraggiose, no antagonismi”

“Questo Paese ha bisogno di scelte coraggiose e la sua presenza oggi è un segnale importante, per un’Italia che vuole crescere insieme, senza steccati ideologici, antagonismi e massimalismi, ma con la forza della contrattazione concertazione, con responsabilità e il coraggio della partecipazione”, ha detto il segretario della Cisl Luigi Sbarra rivolgendo a Meloni dal palco dell’Assemblea nazionale dei quadri e delegati della Cisl sul tema della partecipazione, in corso a Roma.

