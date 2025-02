“Banchi vuoti? Non mi sembravano tanto pieni neanche quelli dell’opposizione. Quello di chiedere la sfiducia a uno o un altro è un rito stanco che ogni tanto le opposizioni fanno, che spesso ha rafforzato la persona di cui chiedono la sfiducia”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, intercettato all’esterno della Camera dei Deputati dai cronisti chiedendogli della mozione di sfiducia verso Daniela Santanchè. “Ministra isolata? Questo era il momento in cui le opposizioni facevano la loro illustrazione, un momento di visibilità delle opposizioni – spiega Donzelli – la non folla della maggioranza era nei confronti di questa iniziativa delle opposizioni”. Il confronto si sposta poi sul tema degli hotspot in Albania, per i quali sarebbe al vaglio un eventuale cambio di funzioni: “Noi non cambiamo idea sul progetto Albania”, afferma il deputato ribadendo che in Europa questo progetto sta venendo preso a esempio da altri paesi: “Le opposizioni fanno il loro dovere in parlamento, chi pensa di fare opposizione da altri ruoli va avanti, ma noi pure andiamo avanti“, chiarendo che “noi non ci scoraggiamo se qualcuno prova a fermarci. “La corte penale internazionale dovrà anche rispondere all’Italia, non al governo, dei ritardi e delle modalità non corrette con cui hanno fatto il mandato d’arresto. Queste modalità non corrette della CPI hanno consentito che la corte d’appello, e non il governo italiano, dovesse scarcerare Almasri. Quindi la CPI dovrà rispondere all’Italia, ma anche alle vittime delle torture”.

