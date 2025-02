Baldino (M5S): "Lei è un conflitto d'interessi che cammina". Banchi del centrodestra semivuoti

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è alla Camera per la discussione generale sulla mozione di sfiducia presentata dal M5S nei suoi confronti. Santanchè indossa un tailleur pantalone-giacca color crema ed è andata al ristorante dei deputati prima di andare in Aula.

Sui banchi del Governo, insieme alla titolare del Turismo, i ministri per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e per la Protezione civile Nello Musumeci, e due sottosegretari. Presenti per la maggioranza una dozzina di deputati, mentre sono una quarantina i parlamentari di opposizione presenti. Tra loro anche la segretaria Pd Elly Schlein e il leader M5S Giuseppe Conte.

Caso Santanchè, sette interventi per mozione sfiducia, nessuno di maggioranza

Sono sette i deputati iscritti a parlare in discussione generale sulla mozione di sfiducia alla ministra Santanchè. Sono tutti di opposizione: Vittoria Baldino di M5S(che illustrerà la mozione), Federico Gianassi del Pd, Filiberto Zaratti di Avs, Andrea Quartini del M5S, Toni Ricciardi del Pd, Enrico Cappelletti e Francesco Silvestri del M5S. Non risulta iscritto a parlare alcun deputato di maggioranza.

Caso Santanchè, banchi FI-Lega-Nm vuoti durante sfiducia: presenti 12 FdI

Banchi di FI, Lega e Noi moderati vuoti nel corso della discussione generale della mozione di sfiducia presentata dal M5S nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Per la maggioranza sono presenti una dozzina di deputati FdI.

Caso Santanchè, Salvini: “No dimissioni per avviso di garanzia o rinvio a giudizio”

“Uno è colpevole, se è condannato in tre gradi di giudizio. Non vedo perché uno si debba dimettere per un avviso di garanzia o per un rinvio a giudizio“, ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere del Villaggio olimpico, in vista di Milano-Cortina 2026, all’ex Scalo Porta Romana, a Milano.

Caso Santanchè, Baldino (M5S): “Bugie e conflitti interesse, ministra senza dignità”

“Lei è un conflitto di interessi che cammina, ministra”. Così Vittoria Baldino del M5S nell’illustrare in Aula la mozione di sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Lei non avrebbe dovuto essere nemmeno nominata ministra”, aggiunge. “Ha spudoratamente mentito in Parlamento non ha la dignità di sedere tra quei banchi”, prosegue. La ministra “non è più gradita neanche alla maggioranza e lo dimostra la ‘folta’ presenza di esponenti di maggioranza che dovrebbe appoggiarla in quest’aula”, ha aggiunto Baldino.

