“Non è un atto superfluo celebrare il Giorno del Ricordo, ma affermare che è un’occasione per rendere onore tardivo a coloro che subirono l’oltraggio dell’indifferenza o peggio della persecuzione è tuttora un atto doveroso, sentito, necessario. Grazie per questa iniziativa, e per continuare quello che almeno la mia parte politica non ha mai smesso di fare. Perché se c’è una cosa bella che mi piace ricordare è che una parte degli italiani, vedo qui la figlia di Giorgio Almirante che ringrazio, non ha mai trascurato di sentire vicina” quella popolazione “più di chiunque altro”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla presentazione della terza edizione del ‘Libro del Ricordo’ per il 70esimo dell’Unione degli Istriani.

