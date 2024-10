Nascerà a Roma. Il testo è stato approvato dalla commissione cultura con un iter accelerato senza approdare in Aula

La memoria delle foibe sarà tramandata in un Museo del Ricordo, che nascerà a Roma. La commissione cultura della Camera ha infatti dato il via libera all’unanimità, in sede legislativa, al disegno di legge che lo istituisce. Il testo, già approvato dal Senato, diventa legge con un iter accelerato senza approdare in Aula.

“Ricuciamo la memoria del dopoguerra tra destra e sinistra su un tema fondamentale”, sottolinea a LaPresse il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, di Fratelli d’Italia, che è anche relatore del provvedimento. “Ho apprezzato il voto da parte dell’opposizione”, aggiunge, spiegando che il via libera è arrivato con 21 sì.

