“Sono deluso dall’atteggiamento di parte della magistratura che si è permessa di sindacare l’operato del ministro senza leggere le carte”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante l’informativa in aula alla Camera sul caso Almasri. “Una cosa che può essere perdonata ai politici – aggiunge – ma non a chi per mestiere le carte è deputato a leggerle”. Il ministro parla di un “intervento sciatto” che “rende il dialogo difficile”.

