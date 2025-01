Nel frattempo l'esecutivo si è riunito a palazzo Chigi. Il focus dovrebbe essere il dossier immigrazione

Le opposizioni chiedono che il governo riferisca immediatamente in Parlamento in merito al caso Almasri. Giorgia Meloni ieri ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia per quanto accaduto con il capo della polizia giudiziaria libica, ricercato dalla la Corte penale internazionale in quanto responsabile di crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Caso Almasri, le opposizioni scrivono a Fontana

“A seguito della notizia appresa a mezzo stampa, nella serata di ieri, dell’annullamento dell’informativa dei ministri della Giustizia e dell’Interno in merito alla nota vicenda del cittadino libico Almasri, le chiediamo l’immediata convocazione della Conferenza dei capigruppo“, hanno scritto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luana Zanella (Avs), Matteo Richetti (Azione), Davide Faraone (Iv) e Riccardo Magi (Più Europa).

“Riteniamo, infatti, che tale questione, indipendentemente dal suo risvolto giudiziario, richieda chiarimenti adeguati ed esaustivi da rendere tempestivamente in sede parlamentare. Non ci sono giustificazioni plausibili per sottrarsi al confronto nella sede preposta su un tema così grave e rilevante per il Paese; tentare di eludere le proprie responsabilità è un comportamento intollerabile e irrispettoso nei confronti delle istituzioni democratiche. Confidiamo, pertanto, in una immediata convocazione della riunione dei capigruppo, prima di procedere all’inizio dei lavori dell’Assemblea, al fine di confermare la già prevista informativa del governo”, hanno aggiunto.

Arianna Meloni: “Avanti sorella mia, sei il nostro orgoglio”

In soccorso della premier è arrivata la sorella, Arianna Meloni. “Anni di vergogna, derisione, rassegnazione. Poi l’Italia rialza improvvisamente la testa. Fiera, rispettata, ascoltata, guardata come un modello. Tante cose ancora da risolvere, certo, ma una speranza che improvvisamente divampa”, ha scritto su Instagram la responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia dopo la bufera sul caso Almasri.

“Un orgoglio che torna, impetuoso, e tante, tante persone che si rimettono a remare, tutte nella stessa direzione. Si può fare! Si può ancora stupire e crescere! Si può tornare grandi! Solo che alcuni non lo possono accettare. Perché in un’Italia così non c’è più spazio per la meschinità. E perché, per alcuni, dovessero anche rimanere solo macerie, l’importante è continuare a perpetuare la loro fetta di potere”. “Ma la storia è fatta di uomini e donne, di piccoli passi e scelte quotidiane. È tempo che le persone perbene di questa martoriata Nazione scelgano da che parte stare. Avanti sorella mia, sei il nostro orgoglio!”.

Vertice del governo a Palazzo Chigi

Nel frattempo l’esecutivo si è riunito a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende è in agenda un vertice tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e altri ministri tra cui quello dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il focus, a quanto si apprende, dovrebbe essere il dossier immigrazione.

Anm: “Disinformazione su caso Almasri, ridicolo pensare a ritorsione”

Sul caso Almasri “si è fatta disinformazione parlando di un avviso di garanzia che suppone, in realtà, che ci sia un atto dell’indagine, tant’è che è una comunicazione che in qualche modo coinvolge anche il difensore dell’indagato in relazione a un atto che può essere un interrogatorio o un atto irripetibile. Nulla di tutto questo e mi stupisce che si sia parlato pubblicamente anche da parte di esponenti del governo di avviso di garanzia, quando la legge costituzionale del 1989 prevede tutt’altro in ipotesi di questo tipo”. Lo ha detto il segretario dell’Anm, Salvatore Casciaro, a ‘Omnibus’ su La7.

C’è una ritorsione nei confronti del governo per via della riforma della giustizia? “E’ semplicemente ridicolo. In realtà, c’è stata una denuncia che è stata presentata e una legge costituzionale, la n. 1 del 1989, prevede che la procura non possa svolgere delle indagini ma si limiti a recepire la notizia di reato e trasmettere gli atti. La comunicazione di iscrizione è un atto dovuto a garanzia del ministro indagato o dell’esponente del governo indagato, tant’è che viene invitato a presentare delle memorie dinanzi al cosiddetto Tribunale dei ministri, il quale svolgerà le sue indagini”, ha sottolineato Casciaro.

