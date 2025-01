“Molti ebrei sono qui. Sono polemiche che non hanno senso perché l’accusa che viene fatta all’Anpi di parlare di genocidio paragonando a quello che c’è in giro per il mondo è un’accusa che non esiste. Continuare con questa cosa vuol dire essere strumentali”. Così Primo Minelli, presidente dell’Anpi Milano, a margine delle celebrazioni del Giorno della Memoria a Milano, commentando le polemiche con la comunità ebraica milanese. “Non vogliamo aprire nessuna polemica. Oggi è la giornata della memoria quindi si parla solo ed esclusivamente della Shoah e dei campi di sterminio che vennero liberati. Noi non vogliamo sollevare polemiche, ne parleremo più avanti. Non è possibile che ogni volta che c’è un intervento istituzionale ci sia questo attacco ingeneroso nei confronti dell’Anpi”, ha concluso Minelli.

