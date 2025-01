Al Quirinale l'incontro tra il Capo dello Stato e l'omologo José Raúl Mulino Quintero

In occasione del colloquio che si è svolto al Quirinale, il presidente della Repubblica di Panama, José Raúl Mulino Quintero, ha tenuto a ribadire, secondo quanto si apprende, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che Panama sarà inflessibile sulla questione della sovranità sul Canale, auspicando di poter contare in proposito sul sostegno della comunità internazionale. Il presidente Usa Donald Trump, nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca, ha ribadito la volontà di riprendere il controllo diretto del Canale di Panama.

Mattarella: “Italia al fianco di Panama per i rapporti con l’Ue”

Rilanciare i rapporti di collaborazione tra Italia e Panama, con Roma che si schiera al fianco del Paese del centro America per i rapporti con l’Ue. Questi, secondo quanto si apprende, alcuni dei temi sul tavolo dell’incontro tra Mattarella e il presidente della Repubblica di Panama, José Raúl Mulino Quintero che si è svolto questa mattina al Quirinale. Tra le possibili aree di collaborazione tra i due Paesi lo spazio, l’università e la ricerca e le infrastrutture, con la proposta, arrivata da parte panamense, di realizzare un Forum di cooperazione imprenditoriale. Mattarella e Mulino Quintero hanno poi condiviso le preoccupazioni sulla situazione internazionale ed esaminato in particolare la situazione del Venezuela: entrambi i paesi non riconoscono il presidente Nicolas Maduro.

