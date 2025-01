“La Campania è stata la prima regione d’Italia a scendere in piazza per chiedere il cessate il fuoco all’indomani dell’esplosione del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi la situazione è ancora più grave con il conflitto mediorientale tra Israele e Palestina. Dobbiamo fermare la corsa al riarmo, siamo solidali con il messaggio di Papa Francesco che chiede di fermare i conflitti e procedere con il dialogo”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del Concerto per la Pace che si terrà il prossimo 1 febbraio alle ore 18 al Duomo di Napoli, insieme al Pro Vicario generale della Curia di Napoli, Monsignore Gennaro Matino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata