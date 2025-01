Il fratello minore di Elon Musk, Kimbal, venerdì è andato a palazzo Chigi. Assieme a lui c’era anche il referente in Italia del tycoon sudafricano, Andrea Stroppa. I due sono stati visti davanti alla sede del governo in compagnia di Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, che ai cronisti ha spiegato: “Lo abbiamo accompagnato in un giro per diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto“. Durante la sua visita Kimbal ha incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli e ha salutato la premier Giorgia Meloni. Uomo d’affari e attivista, il 52enne di Pretoria siede nel board di Tesla e sui social si definisce chef, ristoratore, filantropo e imprenditore del settore alimentare.

