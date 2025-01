Da sinistra a destra, Veronica Berti, Kimbal Musk e Andrea Stroppa

Kimbal Musk e il referente in Italia del tycoon a colloquio con il ministro Giuli. Davanti alla sede del governo anche la moglie di Bocelli

Il fratello minore di Elon Musk, Kimbal, assieme al referente in Italia del tycoon sudafricano, Andrea Stroppa, sono entrati a Palazzo Chigi. I due davanti alla sede del governo erano assieme alla moglie di Andrea Bocelli, Veronica Berti, che ai cronisti ha spiegato: “Lo abbiamo accompagnato in un giro per diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto“.

Il fratello di Musk e Stroppa, secondo quanto si apprende, sono a colloquio a Palazzo Chigi con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Quest’ultimo era arrivato nella sede del governo poco prima dell’ingresso dei due ospiti.

