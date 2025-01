Carlo Nordio, incalzato dai giornalisti, preferisce non rispondere a una domanda sul caso di Osama Najeem Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica, ricercato dall’Interpol, arrestato e rilasciato a Torino. “E’ stato un favore a un governo amico?”, la domanda posta da LaPresse al ministro della Giustizia, all’uscita dal Senato. Il Guardasigilli non dice nulla, saluta e sale in auto.

