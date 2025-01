“Un grande Paese come l’Italia non si farà intimidire. Lo dico perché da anni la rete ferroviaria è oggetto di attacchi. E lo ribadii anche un premier passato che nel 2014 disse ‘è in atto una operazione di sabotaggio contro le strutture ferroviarie, è evidente’. Poi come le altre cose dette quel premier, alle parole non seguirono i fatti. Io cerco di far parlare la realtà”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nella sua informativa urgente alla Camera sulla situazione della rete ferroviaria nazionale.

