Si è svolta a Roma, presso la sala “Calligaris” del Comando Operativo di Vertice Interforze la cerimonia di assunzione dell’incarico di Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze da parte del generale del corpo d’armata Giovanni Maria Iannucci. Presenti il ministro della difesa Guido Crosetto e il capo di Stato maggiore della difesa Luciano Portolano, intervenuti durante la cerimonia portando il proprio saluto al neo eletto comandante Iannucci, a cui hanno fatto i propri auguri per il lavoro da svolgere. In particolare, il ministro Crosetto ha espresso l’entusiasmo per la nuova carica, pur sottolineando il dispiacere di perdere Iannucci come suo capo di gabinetto al ministero.

