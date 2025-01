“A me dispiace molto che di fronte a degli insulti veramente pesanti, offensivi e sessisti, non ci sia stato nella maggioranza e nel centrodestra qualcuno che si sia dissociato e abbia preso le distanze. Mi spiace soprattutto che Meloni non abbia trovato il tempo di dire qualcosa almeno ai suoi perché prendessero le distanze. Giorgia Meloni difende le donne solo quando di cognome fanno Meloni, lei, la madre, la sorella, per tutte le altre invece si può passare sopra a tutto”. Lo ha detto Maria Elena Boschi margine del convegno di Comunità Democratica, ‘Creare legami, guarire la democrazia’ in corso a Milano, dopo la denuncia di offese e insulti ricevuti dai social di Fratelli d’Italia.

