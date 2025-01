Epiteti e offese dopo le sue dichiarazioni: "FdI sottopone una donna alla gogna dei più beceri commenti"

Maria Elena Boschi denuncia in un video pubblicato su Instagram di aver ricevuto offese sessiste e insulti verso di lei arrivate dai social di Fratelli d’Italia. “Ecco, questo è quello che piace fare a Fratelli d’Italia: sottoporre una donna alla gogna dei più beceri commenti. E tutto questo perché ho detto una cosa molto semplice, peraltro citando Madeleine Allbright, che rivendico: ‘All’inferno c’è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne'”. Tra gli insulti ‘bocca rubata al porno’, ‘prostituta intellettuale’, ‘vai a lavorare che nemmeno l’uovo al tegamino sai fare’.

“Fratelli d’Italia – spiega – prende, tagliuzza un video, per suscitare proprio gli istinti più maschilisti. E giù che piovono commenti sessisti, volgari, offensivi, senza che nessuno li cancelli, senza che nessuno moderi questi commenti. Io spero che la presidente del Consiglio, che le donne di Fratelli d’Italia, prendano le distanze quantomeno rispetto a tutto quest’odio gratuito, rispetto a questa indecenza. Io comunque sono qui, continuo a fare il mio lavoro di opposizione, punto su punto, senza sconti al governo, perché – conclude – di sicuro questi commenti non ci fanno paura”.

Renzi: “Solidarietà a Boschi, che squallore il silenzio delle donne di destra”

“Tutta la mia solidarietà a Maria Elena. Che squallore il silenzio delle donne di destra che oggi dovrebbero intervenire e invece tacciono”. Lo scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Tutta la mia solidarietà a Maria Elena. Che squallore il silenzio delle donne di destra che oggi dovrebbero intervenire e invece tacciono https://t.co/YNdmCTzAnp — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 17, 2025

Sbrollini (Iv): “Vergogna assoluta”

“L’aggressione digitale di cui è oggetto in queste ore Maria Elena Boschi è una vergogna assoluta”. Lo dice Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, a proposito delle offese arrivate – si legge in una nota – in massa sui social di Fratelli d’Italia contro la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. “È incredibile che una forza di governo possa prestarsi a dare la stura ai peggiori istinti sessisti che covano in Rete contro una donna per il solo fatto che abbia osato criticare il governo. Sono al fianco di Maria Elena Boschi, come collega e amica. Mi auguro che a cominciare dalla Meloni e dalle altre colleghe di fratelli d’Italia ci sia una risposta a questi commenti sessisti e indecenti”, conclude.

Borghi (Iv): “Insulti insopportabili e incredibili”

“Gli insulti rivolti in queste ore contro Maria Elena Boschi sui social network di Fratelli d’Italia sono insopportabili e insieme incredibili”. Lo dice Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato. “È gravissimo che sul profilo ufficiale di un partito di governo possa scatenarsi una ridda sessista contro una deputata dell’opposizione che ha come sola colpa quella di aver svolto con la solita serietà il proprio lavoro. Ci chiediamo se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia qualcosa da dire a proposito dell’episodio. A Maria Elena Boschi va tutta la nostra solidarietà”, conclude.

