L'onorevole addetta all'organizzazione del comizio del partito: “Non è previsto l’ingresso”

“Non è previsto l’ingresso”. È stata questa la risposta ricevuta dal ministro della giustizia Carlo Nordio, dopo essere arrivato in Piazza del Popolo, a Roma, in occasione dell’evento di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia e aver cercato di accedere al retropalco da cui si stava tenendo il comizio. A negargli l’accesso Augusta Montaruli, onorevole di Fratelli d’Italia addetta all’organizzazione dell’evento. È stata lei, infatti, a spiegare a Nordio che “i ministri sono previsti all’interno della piazza”, tra lo scetticismo degli addetti alla sicurezza del Guardasigilli. Dopo una decina di minuti, il ministro della Giustizia è quindi ritornato al varco e, dopo un breve briefing tra lo staff organizzativo, ha infine ottenuto di poter raggiungere il retro del palco da cui, pochi minuti dopo, Giorgia Meloni ha tenuto il suo discorso alla piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata