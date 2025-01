“Purtroppo anche oggi l’Italia registra che il governo viaggia e fa viaggiare il paese su un binario morto“. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, alla Camera dei Deputati, rispondendo alle domande dei cronisti sui continui ritardi dei treni. “C’è un ministro, Matteo Salvini, che si occupa di tutto meno che di far funzionare treni e trasporti, che sono la sua competenza”. Il leader pentastellato si rivolge quindi direttamente a Salvini e Meloni: “Quand’è che gli italiani potranno viaggiare e rispettare i propri impegni?“, per poi evidenziare: “Questo è l’obiettivo del ministero delle infrastrutture. Non progetti faraonici e peraltro fallati come il Ponte sullo Stretto”. “Il governo è distratto. Non si sta accorgendo che ormai siamo a 22 mesi di calo consecutivo della produzione industriale. Ormai siamo al crollo della produzione industriale italiana e lo dimostrano anche le previsioni del PIL che si sono completamente dimezzate rispetto a quelle fatte dal governo” aggiunge l’ex presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata