Ancora problemi sui treni e le linee ferroviarie italiane, questa volta per maltempo: almeno 6 ore di ritardo per problemi ai treni tra Salerno e Reggio Calabria. La circolazione è in graduale ripresa tra Paola e Diamante, come si legge sul sito di Trenitalia, mentre permane sospesa tra San Lucido e Paola per danni causati dal maltempo.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni e limitazioni di percorso sia in Campania che Calabria. La circolazione è sospesa tra Fuscaldo e Cetraro per danni causati dal maltempo.

Situazione critica anche in Molise, dove tra il 13 e il 14 gennaio la viabilità era rallentata, con ritardi e cancellazioni, sempre per il maltempo.

Su alcuni tratti il forte vento ha causato la presenza sulla linea ferroviaria di oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le forti piogge non consentono una regolare circolazione dei treni. È in corso l’intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l’interruzione anche della viabilità stradale. Diversi i treni Velocità e Intercity cancellati e limitati: al momento, l’ultimo aggiornamento da parte di Trenitalia alle 10.30 dà un ritardo per alcuni treni di oltre 100 minuti.

Tutte le modifiche sulla Roma-Firenze

Da martedì 7 gennaio a martedì 4 marzo, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Firenze – Roma, sono previste le seguenti variazioni:

• Alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento che percorrono la linea Alta Velocità Firenze – Roma subiscono modifiche di orario con possibili allungamenti di percorrenza fino a 10 minuti o non fermano a Roma Tiburtina.

• Alcuni Frecciarossa diretti a Fiumicino Aeroporto terminano la corsa a Roma Termini.

• I treni Intercity delle relazioni Milano – Napoli/Salerno/Reggio di Calabria, Prato – Napoli, Roma – Firenze/Prato/Trieste Roma – Ancona/San Benedetto del Tronto/Perugia e i treni Intercity Notte delle relazioni Roma – Trieste/Brennero, Torino – Salerno subiscono modifiche di orario e di fermate.

• Alcuni treni Regionali delle relazioni Roma – Firenze/Chiusi/Terontola/Orte, Roma – Ancona, Roma – Perugia, Roma – Terni/Foligno, Fiumicino Aeroporto – Orte/Fara Sabina, Firenze – Arezzo/Terontola/Foligno, Prato – Chiusi/Arezzo, Vernio – Arezzo subiscono modifiche di orario o di fermate, limitazioni di percorso e non fermano a Roma Termini.

• Alcuni treni Regionali delle relazioni Firenze – Borgo San Lorenzo – Faenza (via Vaglia), Firenze – Borgo San Lorenzo (via Pontassieve) e Arezzo/Montevarchi – Prato/Pistoia subiscono modifiche di orario.

• I treni RV 4116, RV 4106, RV 4107, RV 4108, R 18734, R 18744, R 18715, R 18732 e R 18822 subiscono limitazioni di percorso, variazioni di orario, modifiche di fermate e di periodicità.

Da lunedì 13 gennaio, i treni RV 4116, R 18734 e R 18744 subiscono ulteriori variazioni di orario, di percorso e modifiche di fermate.

