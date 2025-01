L'annuncio da parte dell'assessore regionale Stefano Aguzzi oggi nella seduta del Consiglio regionale : "Sono state valutate varie ipotesi"

“Per la ricostruzione del ponte Garibaldi a Senigallia tutto è pronto per l’avvio dei lavori”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, questa mattina, durante la seduta del Consiglio regionale, in risposta un’interrogazione sullo stato di avanzamento del progetto. Aguzzi, sulla base di una relazione presentata dal vice commissario delegato per gli eventi meteorologici del settembre 2022, Stefano Babini, ha ribadito che “le procedure per la realizzazione del ponte possono dirsi pressoché concluse e, di conseguenza, imminenti i lavori”. Aguzzi ha ricordato che il percorso del progetto in questione è stato lungo e complicato, avendo incontrato numerosi ostacoli.

Le possibilità di intervento

“Sono state valutate diverse ipotesi per la realizzazione del ponte – ha detto Aguzzi – con strutture di tipo differente e posizionamento diverso rispetto a quella del precedente manufatto ma alla fine si è convenuto, d’intesa con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e dopo tutti gli accertamenti necessari da parte dell’Anas, soggetto attuatore dell’opera, che per poter realizzare un ponte a norma, è necessario che l’impalcato sia rialzato di un metro e mezzo rispetto al livello di massima piena, che in quella situazione coincide con il bordo superiore dei muri che contengono il fiume. Non vi sono altre soluzioni se si vuole rientrare nel rispetto delle norme e garantire al tempo stesso la sicurezza per il centro storico di Senigallia, per i cittadini e per il territorio, scongiurando eventuali e future piene del Misa”. “Si è cercato di giungere a una soluzione il più possibile condivisa – ha continuato l’assessore – tenendo conto anche della componente estetica, in modo da favorire il suo inserimento armonioso nel contesto urbano, allontanandolo il più possibile dai portici Ercolani in modo da limitare l’impatto sulla visibilità di quella struttura, al punto che è stata progettato un ponte estremamente permeabile alla vista con un arco fine in acciaio e con tiranti ed impalcato sottili”.

“Dispiace – ha affermato l’assessore – vedere che c’è stata una strumentalizzazione di queste situazioni, sfociata anche in una raccolta firme basata su dati non precisi e addirittura su una foto che non rappresenta e non rappresenterà il ponte così come verrà realizzato. Faccio presente che il progetto esecutivo dell’opera è stato sottoposto inizialmente a una conferenza preliminare dei servizi, in cui sono state accolte le prime indicazioni dei portatori di interesse, successivamente modificandolo per essere inviato in conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione definitiva. Attualmente il progetto è in corso di recepimento di queste indicazioni che consistono sostanzialmente nell’inserimento di due dispositivi elettromeccanici per agevolare l’accesso dei disabili al ponte, e nell’allargamento della corsia in sponda sinistra, utile per consentire ai mezzi di soccorso un transito più agevole per raggiungere l’ospedale. Non occorre – conclude Aguzzi – allo stato attuale sottoporre il progetto, integrato con le indicazioni ricevute nel corso della conferenza dei servizi decisoria, ad ulteriori step di valutazione, poiché è da ritenersi definitivamente approvato, avendo recepito le indicazioni fornite”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata