“Io vorrei arrivare alle prossime elezioni con la riforma del Premierato approvato ed una legge elettorale tarata su questo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera. “Penso che la questione sia materia di competenza parlamentare – ha aggiunto – , ma se il Premierato non dovesse arrivare in tempo, io non lo auspico, ci si interrogherà se questa legge elettorale sia la migliore o no”.

