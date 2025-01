“Non ho mai parlato di complotto in più di due anni che faccio il presidente del Consiglio. Ho detto che mi ha molto incuriosito questo continuo voler raccontare, attorno alla figura di Arianna Meloni, cose che non erano vere alla prova dei fatti. Allora questo cos’è? Spero che sia una strategia, perché altrimenti sarebbe cialtroneria. Allora penso che ci sia un tentativo, a livello politico, di gettare fango su qualcuno. Ma non ho mai parlato di complotto. Poi che io possa avere diversi avversari non mi sembra una grande notizia. Che ci siano mondi, ambienti, gruppi di potere, che in passato avevano rapporti migliori con il potere politico, questo mi sembra scontato”, lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera.

