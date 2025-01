La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera, ha commentato le parole di Trump sulla Groenlandia e il Canada. “Io mi sento di escludere che gli Usa nei prossimi anni si metteranno a tentare di annettere con la forza territori che interessano loro”, ha detto Meloni.

“Noi abbiamo già visto Trump presidente Usa e siamo di fronte a una persona che quando fa una cosa ha un motivo per farla. Vedo le sue dichiarazioni come un messaggio ad alcuni grandi player globali piuttosto che rivendicazioni ostili a quei paesi” ha aggiunto. “La mia idea è che queste dichiarazioni rientrino nel dibattito a distanza tra grandi potenze. Un modo energico di dire ad altri player globali che gli Usa non resteranno a guardare”, ha aggiunto la premier ricordando “l’attivismo cinese” nei territori.

