Il presidente eletto Usa vuole rendere il Paese vicino il 51esimo Stato americano

Donald Trump insiste: vuole rendere il Canada il 51esimo Stato americano. Il presidente eletto Usa, che tornerà alla Casa Bianca il 20 gennaio, ha condiviso sul suo social Truth una mappa in cui il Paese nordamericano viene indicato come parte degli Stati Uniti. In un altro post il tycoon ha inoltre condiviso una sagoma di Usa e Canada ricoperti dalla bandiera a stelle e strisce, accompagnata dalle parole: “Oh Canada!”.

Trump: “Non escludo la forza militare per la Groenlandia”

Quelle del politico repubblicano sono solo le ultime di una serie di dichiarazioni che hanno scosso il mondo. Solo ieri il tycoon aveva minacciato di ricorrere alla forza militare per prendere il controllo della Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca. Non si è fatta attendere la replica di Parigi, accorsa in difesa di Copenaghen. La Groenlandia “è un territorio dell’Unione europea. Evidentemente è fuori questione che l’Ue lasci che un altro Paese del mondo, qualunque esso sia, attacchi i suoi confini sovrani”, ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, intervistato dalla radio France Inter.

