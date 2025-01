La Farnesina: "Assicurare condizioni di detenzione dignitose nel rispetto dei diritti umani"

Si terrà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice, convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul caso della giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran. Stando a quanto si apprende da fonti di governo alla riunione dovrebbero partecipare, in presenza o in collegamento, oltre alla premier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano e rappresentanti dei servizi di intelligence. Le forze di opposizione, a partire da Pd e Italia viva, hanno chiesto al governo di condividere le mosse da compiere per arrivare alla sua liberazione e a Palazzo Chigi si starebbero studiando le iniziative più opportune per un loro coinvolgimento.

Farnesina ad ambasciatore Iran: “Detenzione Cecilia Sala sia dignitosa”

Nel corso dell’incontro odierno il Segretario Generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia, ha ribadito all’ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran a Roma, Mohammad Reza Sabouri, la richiesta di “assicurare condizioni di detenzione dignitose” per la giornalista Cecilia Sala “nel rispetto dei diritti umani”. Inoltre – si legge in una nota – la Farnesina ha chiesto anche di “garantire piena assistenza consolare alla connazionale, permettendo all’Ambasciata d’Italia a Teheran di visitarla e di fornirle i generi di conforto che finora le sono stati negati”. Sala è detenuta nel carcere di Evin dal 19 dicembre scorso. L’incontro è durato circa un’ora.

L’annuncio di Tajani

Tajani proprio questa mattina ha annunciato su X di aver dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l’Ambasciatore iraniano a Roma in merito alle condizioni della giornalista arrestata a Teheran il 19 dicembre scorso.

“Il Governo, come dal primo giorno dell’arresto di Cecilia Sala, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i suoi diritti. Fino alla sua liberazione, Cecilia ei suoi genitori non saranno mai lasciati soli”, ha scritto il ministro degli Esteri su X.

Pd: “Governo condivida iniziative per liberazione Cecilia Sala”

“Cecilia Sala va liberata e riportata a casa. È la priorità assoluta. Per questo, in contatto col Governo, ci siamo attenuti alla massima discrezione richiesta. Ma le notizie sulle sue condizioni di detenzione sono allarmanti. Il trattamento inumano che sta subendo è inaccettabile”. Lo affermano in una nota congiunta la segretaria del Pd Elly Schlein e il responsabile Esteri del Partito democratico Peppe Provenzano. “Nella piena collaborazione fin qui assicurata, chiediamo al Governo, nelle forme che la delicatezza della vicenda prevede, la condivisione con tutte le forze politiche delle iniziative intraprese per la sua liberazione. Al tempo stesso, con voce univoca ci si adoperi affinché sia garantito il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Calpestare la dignità di Sala significa calpestare la dignità dell’Italia“, aggiungono.

