In Campania l'esecutivo pensa di impugnare noma sul terzo mandato

Un rimpasto di governo? No, assolutamente. Non è proprio all’ordine del giorno e al momento non se ne è mai parlato”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, parlando con i cronisti nel Transatlantico del Senato. Se Matteo Salvini chiedesse di tornare al Viminale? Si può parlare di tutto, veramente non c’è preclusione su nulla. Un rimpasto si fa quando l’attività del governo ne troverebbe giovamento. A oggi non mi sembra che ci sia questa esigenza” ha aggiunto Fazzolari. “Piantedosi? È un ottimo ministro, così come Salvini all’Interno farebbe sicuramente molto bene, ma a oggi non c’è un’esigenza di rimpasto”, ha concluso.

“Se il governo impugnerà la norma sul terzo mandato che riguarda il caso De Luca in Campania? Non sto seguendo io la questione, ma oggettivamente ci stiamo pensando” ha sottolineato Fazzolari. “Non è semplicissimo, perché alcune regioni rivendicano che avendo la facoltà di stabilire la propria legge elettorale avrebbero anche facoltà di decidere il numero di mandati. È quello che la presidenza del Consiglio sta studiando – ha spiegato -. Io reputo che su una cosa così importante debba essere lo Stato a decidere, però è chiaro che se poi invece la Costituzione dice una cosa diversa, ne prenderemo atto”.

