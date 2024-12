Tutto pronto in Aula al Senato per la XXVII edizione del Concerto di Natale. L’evento è stato aperto dall’Inno d’Italia e dall’indirizzo di saluto del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra le autorità ospiti, sono previsti il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente facente funzioni della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il maestro Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. In programma, l’ouverture Coriolano op. 62 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia Roma op. 37 di Georges Bizet.

