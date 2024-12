La reazione agli interventi dei parlamentari a Palazzo Madama

Mani in testa, smorfie ed occhi sgranati. Giorgia Meloni in Aula al Senato reagisce così agli discorsi dei parlamentari, in occasione delle sue comunicazioni a Palazzo Madama in vista del Consiglio europeo. Tra gli interventi che hanno provocato la reazione della Presidente del Consiglio anche quello della senatrice M5s Dolores Bevilacqua che ha attaccato: “Meloni doveva andare in Europa a ribaltare i tavoli, e invece a quei tavoli manco ci si siede, girandoci intorno come un maggiordomo in attesa di ricevere ordini da chi conta veramente in Europa”.

