“Io sono qui fondamentalmente per portarvi gli auguri, per portarvi gli auguri della nazione come mi piace fare ogni anno e per portarvi la riconoscenza del popolo italiano”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando al Contingente italiano in Lituania e ai contingenti videocollegati. “La mia credibilità, la credibilità di questa nazione cammina soprattutto sulle vostre gambe, il futuro dell’Italia nella sua capacità di difendere i suoi interessi nazionali vola soprattutto sulle vostre ali. Questo fa la differenza. Fa la differenza e l’Italia lo deve sapere. Io di solito mi commuovo sempre quando vengo diciamo in posti come questo e ho trovato anche il comandante emozionato. E vedo tanta emozione. È incredibile pensare che si riescano a emozionare così persone che nella loro formazione hanno il sangue freddo”, ha aggiunto, continuando: “Non vedrete i vostri figli che scartano i regali a Natale, ma l’Italia anche per questo vi è riconoscente. Sono sicura che i vostri figli sapranno essere adeguatamente fieri di voi come lo è l’Italia intera. Grazie e buon Natale a tutti”, ha concluso tradendo la commozione e ammettendola: “E pure oggi…”.

