La Nato è la base della “nostra sicurezza“: lo ha detto la premier Giorgia Meloni dalla Lapponia. E ha aggiunto: e come Paesi dell’Unione europea “dobbiamo capire” che va “garantito” l’apporto di spesa richiesto dall’alleanza militare atlantica.

Meloni ha parlato in inglese nelle dichiarazioni finali alla stampa al termine del vertice ‘Nord-Sud’ di Saariselkä (Finlandia). Al summit nel villaggio della Lapponia finlandese hanno partecipano anche Kaja Kallas (Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza), Petteri Orpo (Ministro capo della Finlandia), Ulf Kristersson (Ministro di Stato della Svezia) e Kyriakos Mitsotakis (Primo ministro della Grecia). “La sicurezza è difesa – ha detto Meloni – e noi dobbiamo fare di più”. “Vogliamo difendere i confini esterni e non permetteremo alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza”, ha aggiunto la premier.

Meloni: “Riunione domani sull’Albania”

“Ho convocato per domani una riunione sul tema dell’Albania per capire come procedere” ha detto ancora la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. “Mi pare che la Cassazione abbia sostanzialmente dato ragione al governo italiano sul fatto che è diritto dei governi stabilire quale sia la lista dei Paesi sicuri, mentre i giudici possono entrare nel singolo caso rispetto al paese sicuro ma non disapplicare in toto” la normativa interna, ha aggiunto Meloni.

