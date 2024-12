“Rispettiamo il libero mercato, basta che le banche non facciano carne da macello dei risparmiatori, dei lavoratori, degli sportelli dei dipendenti e del risparmio degli italiani”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole dell’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che aveva invitato i governi a non interferire nel Risiko bancario. “Come Lega -continua Salvini- apriremo il 2025 con alcune battaglie: uno il diritto al conto corrente bancario per tutti, perché non è possibile che le banche decidano chi vive e chi non vive. Due, stiamo analizzando gli incassi multimiliardari delle società che gestiscono le principali carte di credito. Ormai non vivi se non hai la carta di credito. Ci sono commissioni incredibili e un sostanziale regime di monopolio. Non è possibile che le banche decidano della vita e morte delle persone, chiudano un conto e abbiano margini multimiliardari sulle transazioni delle carte di credito. Il diritto al risparmio e il diritto alla vita sarà una delle principali battaglie della Lega per il 2025. Troppo spesso le banche fanno le arroganti con chi non se lo può permettere e poi cedono con le grandi multinazionali. Non funziona così. Sono capace anche io a fare l’imprenditore così”, ha concluso Salvini.

