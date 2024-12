Il post su Instagram della compagna del leader leghista nel giorno della sentenza del processo Open Arms

“Sei la persona più buona e coraggiosa che io abbia mai incontrato. Sei leale al punto da essere sempre pronto a rimetterci, perché non te ne frega niente di rimetterci”. Inizia così il post su Instagram di Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini, nel giorno della sentenza per il processo Open Arms, con a corredo una foto della coppia abbracciata.

“Tu hai capito qualcosa di più profondo della vita, e ti sono così grata per avermene dato accesso. Non c’è rabbia, vendetta o sospetto nel mondo dove mi porti”, aggiunge. “Sei paziente con la mia malinconia, comprensivo con la mia tristezza e con le mie paure, al punto da trasformarle in speranza. Nonostante il prezzo dei tuoi sacrifici, sei sempre disposto a vedere il buono di tutti. Mi rendi ogni giorno migliore, o comunque, mi fai sperare di poterlo essere. È vero, è tutto difficile, ma comunque possibile grazie a te. Non potrei essere più orgogliosa e grata. Tieni duro, amore mio. Sono al tuo fianco“, conclude Francesca Verdini.

