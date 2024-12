“Dovremo aspettare le decisioni che mancano dalla Corte Costituzionale. Credo lo sapremo a gennaio. Io credo che questa Autonomia sia non necessaria, ma più che necessaria”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della Conferenza nazionale dell’export e dell’internalizzazione delle imprese presso l’Università Bocconi di Milano.

“È più che necessaria non solo per la Lombardia, ma per tutto il Paese. Dobbiamo avere il coraggio di fare valutazioni serie. Non dobbiamo continuare ad attaccarci alla speculazione politica per cercare di strappare qualche consenso”, ha proseguito Fontana. “Dobbiamo capire che questo Paese, se vuole guardare al resto del mondo e diventare competitivo, ed essere competitivo con il resto del mondo, deve avere il coraggio di darsi una serie di riforme, un rinnovamento, un ringiovanimento perché siamo un Paese che, purtroppo, da questo punto di vista è vecchio”, ha concluso Fontana.

