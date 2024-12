Il ministro dei Trasporti parla del processo che lo vede imputato a Palermo

“Penso che in caso di condanna, ma non a sei mesi, anche a sei giorni, sarebbe un segnale devastante a favore di scafisti, trafficanti e delinquenti di mezzo mondo. Perché, se l’Italia invece di mandare a processo chi specula sugli esseri umani, manda a processo e condanna chi difendeva i confini, penso che sarebbe un disastro per la sicurezza del nostro Paese”. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla così del processo “Open Arms” che lo vede imputato a Palermo per sequestro di persone e rifiuto di atti d’ufficio, a pochi giorni dalla sentenza. Il vicepremier ha parlato a margine del sopralluogo del nuovo tratto di pista ciclabile di Porta Pia a Roma.

