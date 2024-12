Il cantautore aveva ironizzato sul nuovo codice voluto dal ministro dei Trasporti: "Lo ha fatto per il vostro bene". Il Mit: "Non cambiano limiti alcol, unica novità alcolock"

Matteo Salvini replica a Vasco Rossi che in un video, diventato virale, ironizzava sul nuovo codice della strada voluto dal ministro dei Trasporti. “Lo adoro come cantante, tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti. Non c’è da ridere quando si parla di alcol e droga. Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco, però è un Codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite“, ha detto il vicepremier e leader della Lega a margine del congresso della Lega Lombarda a Milano.

Vasco Rossi ironizza: “Salvini lo ha fatto per il vostro bene”

“Matteo Salvini in questo 14 di dicembre, da domani sera, prossimo weekend, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini, lo ha deciso per il vostro bene, naturalmente”. Queste le parole di Vasco Rossi in un video pubblicato sui social.

Mit: “Non cambiano limiti alcol, unica novità alcolock”

Intanto il ministero dei Trasporti ha precisato: “Si ribadisce, a proposito del nuovo Codice della strada fortemente voluto da Matteo Salvini, che i limiti dei tassi alcolemici non cambiano (si rammenta che le sanzioni e provvedimenti come la confisca del veicolo erano già contemplati). L’unica novità riguarda solo ed esclusivamente i recidivi per cui ci sarà la misura dell’alcolock“, ha fatto sapere il Mit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata