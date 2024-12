“Romeo dice che la base è delusa? Sicuramente il post governo Draghi è stato complicato. Aver preso parte al governo Draghi con tutto quello che ne è seguito qualche problema ce l’ha creato. L’abbiamo fatto per il Covid, per le chiusure. Detto questo siamo tornati a correre, fortunatamente. Io penso che Massimiliano Romeo con una squadra che coinvolga tutti i territori potrà fare un grande lavoro”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del congresso della Lega Lombarda a Milano. “Porte aperte anche per chi se ne è andato in questi anni? Se uno se n’è andato, siamo mica in una caserma dove lo dobbiamo riprendere con la forza. Siamo in democrazia. Quindi, se uno se ne è andato, arrivederci e grazie. Siamo una famiglia che sta crescendo, stanno arrivando sindaci, amministratori locali, stanno aumentando gli iscritti. Se qualcuno ha fatto altre scelte, lo rispetto, grazie. E guardiamo avanti”.

