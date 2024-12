“E’ una manifestazione importante, che fa capire quel è l’Italia che vogliamo. Un’Italia che non abbia barriere, che sia accessibile, un’Italia che sia per tutte le persone che amano questa nazione. La squadra di Special Olympics World Winter Games fa tantissimo per la nostra nazione e dimostra tutti i giorni la loro grandezza facendoci sentire molto piccoli”. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, a margine della conferenza stampa di presentazione degli Special Olympics World Winter Games che si è svolta a Torino presso Palazzo Reale.

“Il connubio sport e turismo è assolutamente fondamentale, penso non soltanto agli Special Olympics World Winter Games, ma anche alle Atp Finals che sono stati ospitate poco fa a Torino, penso anche al Sei Nazioni o al Giro d’Italia: sono tutti acceleratori, per far sì che gli investimenti vengano fatti in modo rapido, inoltre queste manifestazioni aiutano anche a destagionalizzare, perché la nostra nazione deve avere turismo tutto l’anno e bisogna puntare alla qualità, non alla quantità”, aggiunge la ministra. Gli Special Olympics World Winter Games si svolgeranno nel capoluogo piemontese da marzo 2025. Alla conferenza hanno presto parte anche i ministri dello sport, Andrea Abodi, e delle disabilità, Alessandra Locatelli, insieme ad altre personalità istituzionali come il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, l’assessora regionale allo sport Marina Chiarelli e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Loc dei Giochi Mondiali Invernali di Torino 2025.

