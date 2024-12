Re Filippo VI e la regina Letizia di Spagna sono in visita ufficiale in Italia. I sovrani hanno incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni prima di andare in Senato dove sono stati accolti dal presidente Ignazio La Russa. Giovedì 12 dicembre, invece, i reali saranno a Napoli.

