Foto account X della Casa de S.M. el Rey

A Villa Pamphili l'incontro con Giorgia Meloni, poi vedranno i presidenti di Camera e Senato

Il Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna sono arrivati al Quirinale. Ad accoglierli, nel cortile d’onore, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo gli onori militari, sono stati eseguiti gli inni nazionali.

Le tappe dei reali di Spagna

Si tratta della prima tappa della visita di Stato dei reali, che incontreranno anche la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa a Montecitorio e palazzo Madama. Domani re Felipe e consorte, reduci dai funerali delle vittime della Dana che si sono tenuti ieri a Valencia, saranno invece a Napoli.

Mattarella: “Amicizia e collaborazione solide e crescenti”

“È un grande piacere per me rinnovarle il benvenuto a Roma e in questo palazzo e per la Repubblica Italiana è un onore avere qui le loro maestà in visita, sottolineando così l’amicizia e la collaborazione tra Spagna e Italia. Amicizia e collaborazione che hanno tanti legami e sono solide e crescenti. Benvenuto maestà”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, al Quirinale, Re Felipe VI di Spagna. “La sua visita è di grandissima importanza anche per il momento storico che attraversano l’Unione europea e la comunità internazionale”, ha aggiunto.

Mattarella: “Eccellenti rapporti economici, interscambio da 66 mld”

Il capo dello Stato ha poi sottolineato come sia “un onore la loro presenza oggi a Roma e domani a Napoli, seconda tappa di questa visita di Stato così importante. Sarò anche io a Napoli, Napoli evoca in maniera molto evidente un ricordo dei rapporti storici che intercorrono tra Spagna e Italia, rapporti profondi, in grado di abbracciare ogni ambito collaborazione, quello economico, culturale e sociale”.

Il presidente italiano si è poi soffermato sulle relazioni anche economiche che legano i due Paesi. “Il discorso di sua maestà in Parlamento sottolinea il ruolo della diplomazia parlamentare particolarmente proficua tra Madrid e Roma. E’ rilevante anche il ruolo delle società civili, 300mila cittadini italiani hanno scelto la Spagna per vivere. Si tratta di una comunità ben inserita. Sono eccellenti anche i rapporti economici, segnale ne è il livello di interscambio ben 66 miliardi di euro. Domani sua maestà inaugurerà il business summit per discutere insieme delle relazioni industriali, di ambiente, energia, difesa e tecnologia”, ha aggiunto.

Re Felipe: “Nostri Paesi amici, relazioni intense”

“Presidente, è un piacere enorme per me incontrarla e incontrare anche il presidente del Consiglio e i presidenti di Camera e Senato. Sarà un un grandissimo onore parlare davanti al Parlamento nel corso della mia visita di Stato, è la prima che facciamo in Italia, anche se abbiamo avuto modo di presentarci davanti alla Repubblica italiana dopo la proclamazione. Venire in visita di Stato in Italia è qualcosa di molto speciale, non è una visita qualsiasi, i nostri Paesi hanno relazioni intense e sono molto amici”. Così Re Felipe VI di Spagna dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Re Felipe a Mattarella: “Grazie per vicinanza dopo tragedia Valencia”

Il sovrano spagnolo è poi tornato a parlare della tragedia in Spagna ringraziando l’Italia e Mattarella per la vicinanza dimostrata. “Signor presidente la ringrazio per le parole di solidarietà e vicinanza nei confronti di tutti coloro che hanno subito danni per la tragedia che ha colpito Valencia e altre regioni della Spagna”, ha dichiarato Felipe che ha poi aggiunto: “Sono territori che ancora soffrono e ci vorrà tempo”.

🇮🇹 Encuentro del Rey con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal (Roma). ➡️https://t.co/PBHYyA6sFx pic.twitter.com/QKmIEeexRb — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 11, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata