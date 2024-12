Il capo dello Stato ha presenziato alla cerimonia in onore della principale sinagoga della Capitale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato alla cerimonia per i 120 anni del Tempio Maggiore di Roma, la principale sinagoga della Capitale. Il Capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il presidente della regione Lazio Francesco Rocca e il prefetto della capitale Lamberto Giannini. Ad accompagnarlo all’interno il presidente della comunità ebraica romana Victor Fadlun. Per l’occasione, la comunità ebraica di Roma ha donato al presidente una coppa, consegnatagli da due bambini. Anche un piccolo siparietto per Sergio Mattarella: poco dopo aver raggiunto la prima fila del Tempio, accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa, al presidente è infatti scivolata la tradizionale kippah che gli uomini devono indossare all’interno dell’edificio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata