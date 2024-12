“Parliamo solo degli invitati che ci sono nel programma“. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione di Atreju 2024, la kermesse del partito, rispondendo alle domande dei cronisti sulla possibile presenza di Donald Trump, il presidente americano eletto. Il deputato ha quindi scherzato con i giornalisti che gli chiedevano se fosse lui il mister X di quest’anno, per poi commentare: “Non parliamo degli ospiti che non sono in programma, non è educato e non si fa. Si parla di chi c’è”. “Se ci sarà qualche sorpresa? Le sorprese, se sono tali, non si dicono prima, però normalmente… l’anno scorso annunciammo un mister X giocando sulla X perché era simpatico (la scorsa edizione l’ospite a sorpresa fu infatti Elon Musk, proprietario del social X, ndr). Poi ad Atreju c’è sempre qualcosa in più rispetto a quello che annunciamo e qualche sorpresa. Bisogna venire qui, aspettare e vedere quello che succede!” ha concluso Donzelli.

