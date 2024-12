“Se abbiamo invitato Elly Schlein? C’era la consapevole e reciproca scelta né di invitarla, né di partecipare. Di comune accordo c’era la stessa volontà”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione della kermesse del partito Atreju, rispondendo alle domande dei cronisti su un eventuale invito alla leader del Pd, Elly Schlein. Donzelli ha poi specificato: “Ci sono persone di tutti i partiti politici e ci confrontiamo con qualsiasi cultura e indirizzo politico”, ribadendo come “con Elly Schlein c’è la comune consapevolezza, condivisa, che lei non aveva piacere ad esserci e noi non avevamo quindi piacere a invitarla“.

