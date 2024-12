“È disgustoso, quello che sta accadendo è semplicemente disgustoso. Un tracollo economico, peraltro preannunciato grazie alle politiche demenziali pseudo green imposte da Bruxelles, con una persona che rischia di chiudere fabbriche e licenziare migliaia di dipendenti e va via con un bottino di decine di milioni di euro, con degli azionisti che non riesco a commentare. Perché qualunque impresa al mondo dovrebbe rendere conto del denaro pubblico che ha incassato e che ha evidentemente sperperato. Quindi da italiano sono offeso dalla gestione degli Elkann“. Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del ‘Transatlantic Award Gala Dinner’ organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy a Milano, in merito alla situazione di Stellantis, il giorno dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Carlos Tavares. “John Elkann (presidente di Stellantis, ndr) dovrebbe riferire in Parlamento? Assolutamente sì, però non a chiacchierare. Io gli chiederò, da Ministro dei Trasporti, come hanno usato le decine di miliardi di euro di denaro che hanno incassato nei decenni passati e voglio pensare che sia uno scherzo l’ipotesi di buonuscita di 100 milioni di euro a uno che mia figlia di 11 anni avrebbe fatto meglio. Quindi voglio pensare che sia solo un brutto scherzo”, ha aggiunto Salvini.

