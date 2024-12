Confermato il tavolo per il 17 dicembre al ministero

Stellantis sotto i riflettori. Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha avuto questo pomeriggio, nel corso della visita di Stato in India a Nuova Delhi, un colloquio telefonico con il presidente di Stellantis John Elkann, collegato dagli Stati Uniti. Il confronto è avvenuto a seguito delle dimissioni dell’amministratore delegato del Gruppo Carlos Tavares.

Fonti del ministero riportano che il tavolo Stellantis, convocato per il prossimo 17 dicembre, è confermato con l’intenzione di chiudere in modo positivo così come da mandato parlamentare, con un Piano Italia che riaffermi la centralità del nostro Paese nei progetti di sviluppo di Stellantis.

Al tavolo il Gruppo automobilistico sarà rappresentato da Jean Philippe Imparato, responsabile Europa, che ha avuto dal presidente (nonché guida del comitato esecutivo) il mandato di chiudere in modo positivo le interlocuzioni.

Titolo in Borsa chiude a -6,30%

Intanto da Piazza Affari non arrivano segnali confortanti con il titolo Stellantis che ha chiuso le contrattazioni in netto ribasso: -6,30% a 11,75 euro.

A novembre 30.817 immatricolazioni, -24,6% su anno

Dando uno sguardo sempre alle cifre, Stellantis ha immatricolato in Italia nel mese di novembre 30.817 auto rispetto alle 40.853 unità dello stesso periodo dell’anno precedente, segnando una flessione del 24,6% su base annua, secondo l’elaborazione dei dati di Dataforce. A novembre, la quota di mercato è pari al 24,7%, in calo rispetto al 29,3% di novembre 2023. Nei primi 11 mesi del 2024 il gruppo automobilistico ha visto immatricolazioni di 428.205 vetture, rispetto alle 472.729 dello stesso periodo del 2023, in diminuzione del 29,3%. Nei primi 11 mesi dell’anno la quota di mercato è del 29,4% rispetto al 32,4% dei primi 11 mesi del 2023.

