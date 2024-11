L'ex ministro degli Affari Europei ha ringraziato la premier Meloni: "Senza di lei non avremmo raggiunto risultati così importanti"

Raffaele Fitto ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dal ruolo di ministro degli Affari Europei e del Pnrr nel governo italiano per passare alla Commissione Europea, dove sarà vicepresidente esecutivo. “Oggi ho rassegnato le dimissioni da Ministro degli Affari Europei, del PNRR, della Coesione e del Sud. Dal giorno del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono trascorsi due anni. Intensi ed entusiasmanti“, ha scritto l’esponente FdI sul suo profilo Facebook. “Grazie a Giorgia Meloni, perché senza la sua piena fiducia e il suo quotidiano sostegno, il Governo non avrebbe raggiunto risultati così importanti. Grazie ai colleghi Ministri, ai Parlamentari, ai Presidenti delle Regioni e delle Province, ai Sindaci e ai rappresentanti del mondo produttivo e sociale, per il loro costante e costruttivo contributo. Un grazie particolare a tutti i miei collaboratori, grandi protagonisti di una stagione per me indimenticabile”, si legge ancora nel post.

