“Se mettiamo assieme i numeri di tutti quelli che oggi hanno deciso di scendere in piazza, possiamo tranquillamente dire che più di 500 mila persone oggi in tutta Italia hanno scelto di essere in piazza per difendere la libertà e i diritti di tutti”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante il suo comizio in piazza Maggiore, a Bologna, al termine del corteo indetto per lo sciopero generale. “Quel decreto che loro chiamano sicurezza va ritirato perché la sicurezza di un Paese non è messa in discussione se la gente scende in piazza”, ha affermato poi Landini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata