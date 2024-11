Il vicepremier leghista rientrato a Milano per motivi familiari

C0nsiglio dei ministri lampo a Palazzo Chigi, durato circa 20 minuti. Alla riunione non ha preso parte il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che, a quanto si apprende, è dovuto rientrare a Milano per motivi familiari. Tra gli altri provvedimenti, è stato approvato il decreto che contiene misure in materia di giustizia.

I temi sul tavolo del governo

All’esame del Consiglio dei ministri, l’ultimo per Raffaele Fitto, che domani lascerà governo e Parlamento per cominciare il lavoro nel suo nuovo incarico da commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, il seguente ordine del giorno: schema di decreto-legge con misure urgenti in materia di giustizia (Presidenza – Giustizia).

Schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 (Affari esteri e cooperazione internazionale); schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022 (Affari esteri e cooperazione internazionale); leggi regionali; varie ed eventuali.

