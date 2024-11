Il vicepremier leghista: "Manovra non piace a Landini ma piacerà a 15 milioni di italiani"

Nel giorno dello sciopero generale non mancano le polemiche. “Ferma condanna” da parte del vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini, per “le violenze di Torino che hanno causato problemi anche alle Forze dell’Ordine”. Così una nota della Lega. Il partito di via Bellerio chiede “di identificare i colpevoli”. “Non sono manifestanti ma delinquenti, e i delinquenti meritano la galera”, sottolinea Salvini.

Salvini contro il leader Cgil Landini

“Stiamo lavorando a una legge di bilancio che non piace a Landini ma piacerà ad almeno 15 milioni di lavoratrici e lavoratori che dal 1° gennaio avranno una busta paga più alta, fino a 100 euro al mese, per tutti i lavoratori e dipendenti che hanno fino a 40.000 euro di reddito. Lascio agli altri le polemiche e mi tengo il lavoro”, le parole di Salvini a Sky Tg24.

