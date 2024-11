“Secondo Landini questo governo limita il diritto allo sciopero? Voglio semplicemente far lavorare e far viaggiare gli italiani. Il diritto allo sciopero per quattro ore è sacrosanto ma con 940 scioperi effettuati da che esiste questo governo direi che il diritto allo sciopero è abbondantemente garantito però c’è anche gente che deve andare a scuola, a lavorare e a fare visite mediche. Venerdì si potrà scioperare per quattro ore ma la gente deve poter vivere”, così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sullo sciopero generale del 29 novembre parlando con i cronisti a margine dell’evento “Energia e Europa” a Palazzo Ferrajoli a Roma. “Ringrazio i sindacati che hanno un atteggiamento diverso come Cisl e Ugl ma il mio dovere è far viaggiare gli italiani che venerdì devono uscire di casa”, ha aggiunto il leader leghista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata